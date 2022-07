LACHANCE, Marie-Paule



Aux Jardins de la Côte, le 9 juin 2022, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Paule Lachance, épouse de feu monsieur Philippe Thomassin. Elle était la fille de feu madame Marie-Louise Lajeunesse et de feu monsieur Edmond-Doré Lachance. Elle demeurait à Beaupré.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de St-Tite-Des-Caps. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (feu Réjean Gosselin), Nicole (feu Yvon Caron), Line (Marc Rousseau), Harold (Nathalie Lemelin) et ses fils feu Richard et Yvon ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était également la soeur de feu Robert (Huguette Labrecque), feu Raymond (Lucielle Giguère) et feu Claire. Elle laisse aussi ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la familleThomassin : feu Émile (feu Marie-Ange Ferland), feu Marie-Rose (feu David Lachance), feu Blanche (feu Aphonse Martineau), feu Alice (feu Télesphore Ferland), feu Henri (Annette Ferland) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier tout le personnel des Jardins de la Côte et spécialement messieurs Robin et Serge pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin.