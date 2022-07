DEMERS, Denis



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 5 juillet 2022, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédé monsieur Denis Demers, époux de madame Claudette Auger, fils de feu monsieur Gérard Demers et de feu madame Eva Naud. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h 30,et de là, au crématorium.Monsieur Demers laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Lyne (feu Stéphane Arcand), Mélanie (François Bacon), Josiane et Jean-François; ses petits-enfants: Joannie, Kassandra et Zakary; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Clément, feu Marcel, Céline, Lucille, Jean-Claude (Clémence Auger), Lucien (Yvon Montambeault); Jean-Marie Auger (Louise Prévost), Germain (Madeleine Lachance), Clémence (Jean-Claude Demers), Anita (Marcel Dion), Sylvain (Nancy Gignac), Mario (Nathalie Laroche); ses filleuls: Raphaël Demers et Jeffrey Auger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, les membres du lieu de culte de St-Calixte et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com où à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca