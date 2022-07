LEMAY, Lucille



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Lucille Lemay, survenu à Québec le 28 juin 2022, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu Gaston Frenette, la fille de feu Alice Boissonneault et de feu Gérard Lemay. Originaire de Sainte-Croix de Lotbinière, elle a par la suite habité à Duberger (Québec), où elle s'est notamment impliquée au sein du Club Optimiste.Elle laisse dans le deuil ses sept enfants : Diane (feu Serge Legault), Louise (feu Richard Drouin), Danièle (François Guité), Michèle (Lucie Marcoux), Andrée, Élaine et Pierre (Mélanie Côté); ses petits-enfants : Philippe-Olivier (Audrey Delisle), Annabel (Vincent Morin) et Julien; ses arrière- petits-enfants : Édouard, Marcus, Gabriel, Isaac, Maxence et Agatha; sa sœur Lise (Jean Falardeau), son frère Jacques et feu ses sœurs et frères : Marcel, Anita, Réjeanne, Rita et Gaston; sa belle-sœur Margot Fournier; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement Aurélie, Imelda, Lucie, Michel et Rachel de la Résidence Cardinal-Vachon ainsi que le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387." Sa générosité, sa vivacité et sa créativité légendaire vont nous manquer.