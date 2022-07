SALOIS, Lucie Turner



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 10 juillet 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Lucie Turner, épouse de monsieur Réal Salois, fille de feu Lucien Turner et de feu Gertrude Boileau. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Réal, son fils Martin (Nancy Goudreault), ses petites-filles: Audrey et Isabelle; son frère André (Suzanne Claing), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Merci au personnel du Centre d'Accueil Saint-Joseph d'avoir pris soin de Lucie au cours des derniers mois et de continuer de veiller sur Réal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com