CANTIN, Gaétane Drapeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 juillet 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Gaétane Drapeau, épouse de monsieur Charles Cantin, fille de feu Isabelle Fillion et de feu Louis-Philippe Drapeau. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Nancy et Nadia Cantin (Mathieu Simard); ses petites-filles: Zia et Maria-Kim Simard; ses frères et soeurs: feu Réjeanne (Luc Fréchette), Francine (Benoit Lamontagne), Rita, Paulin (Diane Boissonneault), Renel (Sylvie Blais) Doris et feu Jocelyne; son beau-frère Claude Cantin (Madeleine Dubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du Manoir Gilbert pour les bons soins reçus. Un grand merci également aux nombreux ami(e)s de Gaétane et des membres de sa famille pour leur support moral, leurs prières et leurs pensées tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.