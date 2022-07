LACHANCE, Marjorie



À la Résidence Côté Jardins, le 9 juillet 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Marjorie Lachance, fille de feu monsieur Eudore Lachance et de feu dame Anita Bergeron. Elle demeurait à Québec.et, de là, elle sera conduite à son dernier repos au cimetière de la paroisse Saint-François de Beauceville. Elle laisse dans le deuil son frère Daniel (Yolande Croteau); sa sœur Laurette (feu Kenneth Macdonald); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses chers ami(e)s, notamment Mme Minh Hong Vo et M. Anhtri Vo. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs: Georges (feu Marcelle Desautels), Valérien (Hermance Desbiens), Jacques (feu Gertrude Desbiens), Marcelle r.j.m. et Gabrielle o.m.m.i. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins à domicile du CLSC pour leur disponibilité et leur gentillesse, ainsi que Mme Jessica Lapointe et ses collègues de la Résidence Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, au 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Québec) G1S 1C1, tél.: 418-687-6084, site Web: www.michel-sarrazin.ca.