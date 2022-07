DORVAL, Françoise L.



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juin 2022, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée madame Françoise Lelièvre, épouse de feu monsieur Lambert Dorval.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Muriel, Denis (Lise Richard) et Hélène; ses petits-enfants: Brigitte (Christian Gagnon), Vicky, Peter et Kelly (Yanick Simard); ses arrière-petits-enfants: Gabrielle (Brandon Marsh), Marianne (Pete North), William, Vincent (Sandrine Charest) et Emily ses arrière-arrière-petits-enfants: Jolene et Annabelle ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s.