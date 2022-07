HUOT, Roméo



Au CHUL, le 5 juillet 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roméo Huot, époux de feu madame Pierrette Dion, fils de feu Edmond Huot et de feu Marie-Blanche Dion. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil, ses filles: Caroline, feu Julie et Marie-Josée (Martin Boutet); sa petite-fille Julie-Han; sa soeur et son frère: feu Colette Huot (feu Émile Côté) et feu Marc-André Huot (Denise Sirois); ses beaux-frères et belles-soeurs: Madeleine Dion (feu Théo Genest), feu Rose-Marie Lambert (feu Georges- Albert), feu Anita Déry (feu Jean-Paul), feu Jacques Dion (feu Lucienne Lambert), feu Claire Dion (feu François Gosselin), feu Laurette Dion (feu Sarto Plante), feu Gustave Dion (feu Marie-Berthe Théberge, feu Marielle Fortier) et feu Lucille Dion; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier à Stéphanie, infirmière à domicile, aux premiers répondants, aux ambulanciers et le personnel du CHUL ainsi qu'au personnel de notre pharmacie pour les bons conseils. Nous ne voulons pas oublier non plus sa marraine de l'AREQ Claudette Mercier pour ses téléphones animés et plein de fous rires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix ou le Service d'entraide de Bernières-St-Nicolas don via le site web ou par courrier. Les membres de la famille vous accueilleront au:le jeudi 21 juillet de 18h30 à 21h età compter de 9h.