LAFRANCE, Rita



À l'Hôpital de Saint-Raymond de Portneuf, le 13 juillet 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Rita Lafrance, épouse de feu monsieur René Côté. Elle était la fille de feu dame Malvina Fillion et de feu monsieur Albert Lafrance. Native de Notre-Dame-des-Laurentides, elle habitait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 28 juillet 2022 de 8 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Daniel (Renée Gaulin), feu Denis Côté, Robert (Claudette Robitaille), Guy (Nathalie Fitzback), Alain (Caroline Faucher) et Martin; ses petits-enfants: Éric, Valérie, Danny et Nathacha; son arrière-petit-fils Liam Paquet, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s, plus spécifiquement sa grande amie Murielle Champagne. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Raymond de Portneuf pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.