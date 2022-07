BOUCHARD, Marielle Bilodeau



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 4 juin 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Marielle Bilodeau, épouse de monsieur Jean-Marc Bouchard. Elle était la fille de feu monsieur Daniel Bilodeau et de feu dame Lucette Talbot. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à la :à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière Berthier-Sur-Mer. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Marc, ses enfants : Linda Bouchard (Daniel Collin), Pierre Bouchard (Édith Normand), ses petits-enfants : Maxim Collin (Gabrielle Roy), Félix Collin, Christopher N. Ruel, Rebecca N. Ruel (Alex Hidalgo), ses frères et soeurs : feu Lionel Bilodeau (feu Blanche Guimond), Réal Bilodeau (Dolorès Baron), feu Monique Bilodeau (feu Henri Harvey), Jeannine Bilodeau (feu Gilles Galibois), Odette Bilodeau (feu Gilles Blais), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bouchard : feu Lucien Bouchard, Rodrigue Bouchard (Lucette Bergeron), Anne-Aline Bouchard (Étienne Gagné), Marie-Reine Bouchard (feu Jean-Paul Charrois), Léopold Bouchard (feu Olive Tremblay), feu Gaétane Bouchard (Sylvio Tremblay), Jeanne-Mance Bouchard (Jean-Pierre Gagnon), Henriot Bouchard (Cécile Bouchard), Hermel Bouchard (feu Alida Bouchard), Claudette Bouchard (Joseph-Aimé Bouchard), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de La Maison d'Hélène pour leur accompagnement, leur gentillesse et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène: www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. La direction a été confiée à la :