LABERGE, Rolande Bérubé



À l'hôpital Chauveau, le 20 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Rolande Bérubé, épouse de feu monsieur Charles-Henri Laberge, fille de feu dame Alma Tétreault et de feu monsieur Idola Bérubé. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la :Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Louise (Jacques Therrien), André, Pierre, Jean (Lise Drouin), Jacques, Suzanne; ses petits-enfants : Michelle. Annick (François Bertrand), Gitane (Daniel Therrien), Andréanne (Andy St-Julien), Isabelle (Maxime Dutil), Vincent (Noémie Bédard), Francis (Myriam Bérubé), Tommy, Roxane; ses arrière-petits-enfants : Guillaume, Ariane, Hubert, Adèle, Flavie, Eli; sa soeur : Claudette Bérubé (feu Alfred Robin); sa belle-soeur : Edith (feu Lionel Cartier); ses beaux-frères : André Piché (feu Jeannine Bérubé), Robert Samson (feu Micheline Laberge). Elle laisse également dans le deuil, Martine Labbé, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dre Michelle Lavoie, au personnel du CLSC de la Jacques-Cartier et de l'hôpital Chauveau, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale ((Hôpital Chauveau) 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site Internet: www.fondationfais.org/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.