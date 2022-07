ROY, Dominique



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 13 juillet 2022 à l'âge de 47 ans est décédé M. Dominique Roy, fils de feu M. Michel Roy et de Mme Dolorès Anctil. Il demeurait à Montmagny. Afin de respecter les volontés de Dominique, il n'y aura aucune rencontre, ni de cérémonie. Ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa précieuse amie: Bianka Giasson, sa sœur Marie-Josée et ses filles: Keyra et Tammyka; son frère Guy et ses enfants: feu Noémie et Samuel. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur par leur présence et leur dévouement: Bianka Giasson, Marie-Hélène Carrier et Marc-André Cloutier ainsi que tout le personnel de la Maison d'Hélène et particulièrement Dre Michelle Boulanger pour leur soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Société Canadienne du Cancer, www.cancer.ca/quebec/souvenir. Les arrangements funéraires ont été confiés à la