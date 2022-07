SAVARD, Gilbert



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 14 juillet 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gilbert Savard, époux de madame Denise Labbé, fils de feu monsieur Elzéar Savard et de feu dame Delvina Gilbert, il demeurait à Québec. Monsieur Savard était sacristain de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce de 1963 à 1997. De plus, il a travaillé pour la General Electric du Canada et à l'Université Laval. Il laisse dans le deuil son épouse Denise Labbé, son fils Pierre (Nancy Gagné), sa fille Nathalie (Jean-François Dufour), son petit-fils Anthony et ses beaux-petits-enfants: Eve et Benoît Mundviller-Larouche. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédé: Raymond (feu Gertrude Asselin), Raymonde, Fernand, Fernande, Gilberte (feu Jean-Marie Drolet) et Guy (feu Lucie Ouellet). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Claude Labbé (Jeannine Bédard), feu Roger Labbé (feu Pierrette Lemelin), feu Robert Labbé (Carmen Boivin), feu Jean-Paul Labbé (feu Flora Turgeon), feu Rollande Labbé, feu Jeannine Labbé, feu Gisèle Labbé (feu Hervé Leclerc), feu Pierrette Labbé (feu Jean-Paul Gagnon) et feu Thérèse Labbé (feu Maurice Guérard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 9h à 10h30 auMonsieur Savard sera porté à son dernier repos en crypte au Mausolée Marie-de-l'Incarnation au cimetière St-Charles, 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec. La famille tient à remercier le Dr Paradis ainsi que le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués à monsieur Savard. La famille vous invite à compenser l'envoi de fleurs par un don aux Maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/