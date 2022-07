LEMELIN, Étienne



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d'Étienne Lemelin survenu à l'Hôtel-Dieu-de-Lévis le 22 juin 2022 à l'âge de 82 ans et 1 mois. Il était le fils de feu madame Alice Pelletier et de feu monsieur Roméo Lemelin. Il demeurait à Laurier-Station. La famille accueillera parents et amis à lade 10 h à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial. Étienne laisse dans le deuil son épouse: Gisèle Labbé; sa fille: Annie (Éric Beaulieu); ses petits-enfants: Audrey et William Beaulieu. Ses frères et sa sœur: Lauréat (Agathe Champagne), feu Yvanhoé (Jacinthe Thériault, Josette Sicard), Dianne (Richard Massé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labbé: feu Rosaire (feu Thérèse Gosselin), feu Raynald (Denise Comeau), Gilles (Gloria Marroquin), Denis (Aline Rouillard), Lise (Serge Lacroix), feu Réal (Shirley-Ann McDonnell), Nicole (Michel Aubin), Yvon (Jeanne St-Hilaire), Colette Comeau (Daniel Tessier); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à Étienne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la