PLANTE, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 juillet 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur André (Bidoche) Plante, époux de dame Micheline Lapointe et fils de feu monsieur Paul-Émile Plante et de feu dame Simone Gingras. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline Lapointe; ses enfants: Doris (Léon Mercier), Line, Manon et Éric; ses petits-enfants: Natacha, Jessica, Amélie (Maxime Lachance), Jérémy et Nathan; ses arrière-petits-enfants: Camille, Aria et Mylan. Il laisse également dans le deuil feu Pierrette Lapointe (feu René Lachance), feu Monique Lapointe (Serge Racine), (Marthe Mercier), feu Liliane Lapointe (Jean-Pierre Bouchard), (Lise Giroux), feu Jocelyn Plante (Micheline Savard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : societealzheimerdequebec.com. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie.