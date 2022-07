DUQUETTE, Benoit



À la Résidence Oasis, le 23 juin 2022, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Benoit Duquette, fils de dame Rita Genest et de feu monsieur Rosaire Duquette. Natif de Saint-Rédempteur, il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Rita, ses sœurs: Gaétane (Gilles Belleau) et Louise (André Couillard); ses neveux: Guillaume et Frédérick Belleau, Maxime et Alexandre Carré, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence Oasis pour leur humanisme, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation OPAHL, 4010 rue, St-Georges, Lévis, Québec, G6W 1E9, https://www.fondationopahl.com/faire-un-don/.