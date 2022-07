MARTEL, Rose-Alma Lachance



Au Centre d'hébergement du Sacré-Coeur, le 13 juillet 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rose-Alma Lachance, épouse de feu monsieur Roger Martel et fille de feu monsieur Louis Lachance et de feu madame Hermance Dugal. Elle demeurait à Québec. Elle est allée rejoindre son conjoint Roger Martel et sa fille Aline Martel.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Daniel Ratté) et Guy (Christine Paré); ses petits-enfants: Isabelle, Dominic, Mariline (Albano Massussi), Guillaume et Katia; ses arrière-petits-enfants: Alex, Elisa, Sarah-Kim, Loïc et Thomas; son frère Guy (Suzanne Béland); sa sœur Louise (Jean-Charles Lavallée); son beau-frère André Miller (feu Marthe Martel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Pignon Bleu, au 271, rue Saint-Vallier Ouest, Québec (Qc) G1K 1K4, tél.: 418-648-0598, site Web : https://www.pignonbleu.org/