VACHON, Gisèle



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 3 juillet 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Gisèle Vachon, épouse de feu monsieur John Laroche, fille de feu Lucien Horace Vachon et de feu Bertha Turmel. Elle demeurait à Fossambault-sur-le-Lac.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel Gingras (Guylaine), Lucie Gingras (Pierre) et Nathalie Gingras (Jean); ses petites-filles: Julie (Stéphane), Jessica, Patricia (Jéremy), Christina (Jonathan) et ses arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Nicole ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et plusieurs ami(e)s, sans oublier Diane Sarazin.Maman veille sur nous tous.Nous t'aimons xxxLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital régional de Portneuf, particulièrement celui des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org