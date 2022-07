LAMONTAGNE BOUFFARD

Eveline



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 12 juillet 2022 à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée madame Eveline Lamontagne Bouffard. Elle était l'épouse de feu Joseph Bouffard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Gilles Boutin), Jocelyn; sa petite- fille : Vicky (Benjamin Lemieux); sa sœur Marguerite (feu Gaston Savard); ses belles-sœurs : Louise (Paul Légaré), Louisette (Maurice Mottard), Claudette (feu Fernand Gignac), Bernadette (feu Gilles Gignac). Elle est partie rejoindre sa sœur et ses frères : Yolande (feu Jean-Claude Bergeron), Roger (feu Rolande Barouard), Maurice, Paul et David. Ses belles-sœurs et beaux-frères : Gisèle (feu Jean-Claude Boudreau), Claire (Raymond Morin), Mathilde (feu André Paradis), Noëlla (feu Gille Daigle), Diane, Marcel (feu Florence Simard), Guy (Diane Morin), Claude (Ginette), Michel (Jeanine) et plusieurs êtres chers. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pour les bons soins et accompagnements, la famille tient à remercier le personnel du Service régional de soins respiratoires spécialisés à domicile de l'institut Universitaire de Cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) Steeve Dupuis et ses collaborateurs pour leurs 17 ans de très bons services. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999. https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.