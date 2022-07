Confiants de gagner «au fond», les opposants au tramway poursuivent le combat en cour

Nullement surpris ou abattu par le rejet de sa demande d’injonction provisoire visant à stopper le projet de tramway, l’avocat Guy Bertrand se réjouit d’avoir « gagné le droit » de poursuivre la cause et déborde de confiance pour le procès prévu cet automne.

• À lire aussi: La Ville de Québec peut poursuivre ses travaux préparatoires, tranche la Cour supérieure

• À lire aussi: Le tramway de Québec «mis en péril» par l’action en justice

• À lire aussi: Tramway: moins d’acquisitions que prévu à cause du changement de tracé

Usant d’analogies sportives en point de presse, jeudi matin, Me Bertrand s’est dit convaincu de remporter la victoire bien qu’il ait échappé la « première période », comme dans un match de hockey.

La défaite était prévisible à ce stade-ci, a-t-il insisté, après avoir échoué à démontrer le caractère urgent de sa requête.

Le juge « ne rejette pas notre cause. C’est très important. Il rejette (l’injonction) provisoire. Je vous dirais que dans 90 % des cas, les provisoires sont rejetées. Ce qui compte, c’est le fond », a plaidé le réputé procureur, se félicitant que le juge ait laissé la « porte ouverte » pour un débat juridique sur « trois arguments sur cinq ». S’ils avaient été totalement farfelus, le juge aurait pu fermer la porte définitivement, ce qu’il n’a pas fait, observe Me Bertrand.

« J’ai la conviction profonde qu’on va gagner, sinon, je n’irais pas. Pas à mon âge. Je ne ferais pas ça », a déclaré l'homme de 85 ans, reconnaissant malgré tout que la cause ne sera pas facile à plaider en octobre prochain. Au moins 5 jours - peut-être plus - seront nécessaires pour entendre sa demande d’injonction interlocutoire.

Des politiciens à la barre des témoins

L’avocat a déjà annoncé de son intention de convoquer à la barre des témoins l’ancien maire de Québec, Régis Labeaume, l’ancien premier ministre du Québec Philippe Couillard et le maire actuel Bruno Marchand ainsi que le ministre de l’Environnement Benoit Charette. Il n’exclut pas de faire témoigner le premier ministre François Legault.

« Si j’étais le Procureur général du Québec ou le procureur de la Ville (de Québec), ce matin, je serais inquiet et je serais malheureux. Eux, ils s’attendaient à gagner sur les cinq arguments et que le dossier soit terminé. Même parmi nos équipes, il y en a qui pensaient qu’on pouvait perdre sur les 5 points », a admis Me Bertrand qui veut convaincre les autorités de tenir un référendum sur le projet de près de 4 G $.

Selon lui, le gouvernement n’a pas respecté la loi en rejetant le rapport du BAPE, très critique envers le projet de tramway, comme il l’a fait, même si le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a un rôle consultatif. « Même si c’est consultatif, on ne peut pas le rejeter sans une analyse rationnelle.»

Fonds insuffisants

Le groupe citoyen Québec mérite mieux (QMM), qui pilote cette croisade juridique, devra à nouveau espérer que les citoyens contre le projet de tramway financent la prochaine étape, évaluée entre 300 000 $ et 400 000 $. À l’heure actuelle, le mouvement « n’a pas les moyens » de payer le cabinet de Me Bertrand qui n’a toutefois pas l’intention de laisser tomber QMM, malgré les risques financiers.

« Il faut mesurer le chemin parcouru. On part de loin. Il y a deux mois, on n’existait pas. On a réussi à en faire un débat public et amener ce débat-là en cour », a réagi le porte-parole du groupe, Donald Charette, qui est également chroniqueur à Radio X.

« SI les gens croient que c’est un mauvais projet, il faut qu’ils nous financent. On va en parler avec nos avocats. Chaque étape coûte cher mais jusqu’à présent, on a livré et on va continuer à livrer. »

« Si on avait perdu sur toute la ligne, il y aurait eu des décisions à prendre mais ce n’est pas le cas. On a besoin de l’appui des citoyens pour pouvoir continuer le combat. C’est une première manche et on peut gagner la victoire totale », croit M. Charette.