DIONNE, Louis-Marie



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 12 juillet 2022, est décédé à l'âge de 85 ans et 7 mois, monsieur Louis-Marie Dionne, époux de dame Régine Paradis. Il était le fils de feu Omer Dionne et de feu Marie-Ange Houle. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 13 h à 14 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Régine; ses enfants: Charles (Josée Kowtaluk), Hugues (Nathalie Leduc), Hélène (Martin Frenette); ses petits-enfants: Louis-Philippe Dionne, Jérémie Drolet (Layla Bernier), Mira Frenette; sa sœur Élisabeth L. Dionne. De la famille Paradis il était le beau-frère de: feu Léon (feu Rita Landry), feu Philippe (France Dumont), feu Rolande (Raymond Gagnon), Gertrude (feu Daniel Bossé), feu Gisèle (feu Roger Baril), Aurèle (Céline Dumais), Gemma, André (feu Lilianne Lévesque). Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines avec lesquels il a vécu, suite au décès de ses parents: René Dionne (Pauline Laflamme), Évangéline Dionne (Jocelyn Caron), Yvan Dionne (Marie-Andrée Jean), Gervais Dionne (Nicole Savard). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent. Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire.