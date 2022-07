VÉZINA, Ange-Albert



À l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 15 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Ange-Albert Vézina, époux de dame Marie-Jeanne Guillemette, fils de feu dame Juliette Vézina et de feu monsieur Émile-Lorenzo Vézina. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, monsieur Vézina laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Guy Landry), Luc (Christine Pelletier) et Carole (Cédric Cloutier); ses petites-filles: Amélie (Louis Rancourt), Marie-Julie (Daniel Rebollo) et Gabrielle (Samuel Vallée). Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: feu Lucie (feu Bernard Bergeron), feu Aurèle (Micheline Chaput), Éliane (feu André Malo), feu Lise (feu Albert Côté) et Colette (Anthony Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette: feu Rosaire (feu Gabrielle Vézina), feu Léopold (feu Fabiola Bisson), Antonio (Bibiane Montpas), feu Rose-Aimée (feu Henri-Paul Houde), Maurice (Huguette Guimont), feu Simone (feu Marius Lachance), feu Georges (Francine Poulin) et feu Thérèse (feu Raymond Poliquin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àle mardi 26 juillet 2022 de 18h30 à 21h ainsi quede 9h30 à 10h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : 418-527-4294. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille remercie le personnel du B-6 de l'hôpital St-François-d 'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins.