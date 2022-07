Deux travailleurs blessés par la foudre à Québec

Deux travailleurs ont été légèrement blessés par la foudre jeudi après-midi, à Québec.

Les deux personnes travaillaient dans une nacelle au démontage de la scène principale du Festival d'été de Québec.

La foudre a frappé la structure métallique dans laquelle ils se trouvaient.

Victimes d’un choc électrique mais conscients, ils ont été transportés en ambulance mais la CTAQ parle de blessures mineures seulement. Aucune vie n’est menacée et le duo pourrait reprendre le boulot rapidement.

Chaque année, au Canada, on constate en moyenne de 2 à 3 décès et 180 blessures liés à la foudre. Ces statistiques sont basées sur l’analyse de rapports des médias, de statistiques de l’état civil, d’admission à l’hôpital, et de visites aux salles urgence, ainsi que sur des données concernant les pertes causées par les incendies.