LABILLOIS, Nicolas



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès accidentel de Nicolas Labillois, survenu le 10 juillet 2022 à l'âge de 41 ans. Il était le conjoint de Lydia Jalbert et le fils de feu Magella Labillois et de Raymonde Gagné. Il résidait à Lévis (secteur Saint-Étienne). La famille recevra vos condoléances en présence du cercueilde 10h à 12h et de 13h à 15h enIl laisse dans le deuil sa douce moitié: Lydia Jalbert, mère de ses 4 enfants bien-aimés: Kim, Samuel, Léa et Émily; son frère Pascal (Massimo DeNardis), sa sœur Julie (Francis Jeanbrun) et leur mère Raymonde Gagné. Sont également affectés par son départ ses filleuls: Michael Laroche (Marika Arseneault), Félix Potvin; ses neveux et nièces: Steeve, Alexis, Abigail, Jonah, Gabriel, Emmy, Julianne; ainsi que ses beaux-parents: Damien Jalbert et Annie Fournier; sa belle-sœur Myriam Jalbert (Pierre-Yves Potvin), son beau-frère Stéphane Jalbert et ses amis proches: Stéphane Châtigny, Martin Talbot (Isabelle Plourde), Éric Lemay (Geneviève Talbot) ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents et amis.