TARDIF, Jean-Marie



"La mémoire ne nous appartient pas. Elle va dans le temps avec une force qui lui est propre et que l'oubli ne peut entamer tout à fait."- Marek HalterAu Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 8 juillet 2022 à l'âge de 67 ans est décédé monsieur Jean-Marie Tardif, fils de dame Marie-Marthe Bois et de feu monsieur Félix Tardif. Il demeurait à Sainte-Perpétue. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: David et Karen (Dale Golden); leur mère Réjeanne Thibault; son amie de cœur Johanne Drolet le fils de celle-ci: Michael Jr. Powers (Milly); ses frères et sœurs et beaux-frères et belles-sœurs: Louisette (Laurent Bernier), Jean-Yves, Marjolaine (Renaud Lemelin), Alain, Jasmin (Aline Lagacé), Micheline (Paul Goyette), Laurette (Réjean Mercier). Sont aussi affectés par son départ sa tante Laurette, plusieurs neveux et nièces, dont ses deux filleuls: Nicolas Bernier et Jessy Tardif, oncle, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel dévoué et courtois de la Résidence du Cap à Cap-Saint-Ignace, ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour les bons soins prodigués. Merci également au Dr André Doiron pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec pour Le centre de recherche, Édifice Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec), G1J 0H4 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi, jour des funérailles, à compter de 12h30.de L'Islet, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire