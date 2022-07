BOUCHARD LIZOTTE, Marcelle



À l'Hôpital St-François-d 'Assise, le 20 juin 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Marcelle Bouchard, épouse de feu monsieur Paul-Émile Lizotte. Elle demeurait à la résidence Jazz Lebourgneuf à Québec. Madame Bouchard laisse dans le deuil sa fille Ginette, son petit-fils Martin, ses deux arrière-petits-enfants, sa nièce Hélène Whittom et ses deux enfants, sa belle-sœur Thérèse et son beau-frère Jacques Darveau, plusieurs autres neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). Elle est allée rejoindre son amoureux Paul-Émile ainsi que sa sœur Gilberte et son frère Charles.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13h. Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie Coopérative Funéraire avec celles de son époux. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Jazz pour l'attention qu'on lui a portée. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Opération Enfant-Soleil, Site : www.operationenfantsoleil.ca, Tél. : 418-683-2323, qu'elle avait beaucoup à cœur. Des formulaires seront disponibles sur place.