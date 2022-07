Photo GFLQ courtoisie Sébastien Dion

C’est sous le thème « Émotions » que les Grands Feux Loto-Québec lanceront leurs festivités ce soir à l’occasion de la première d’une série de huit représentations à partir du fleuve (photo). Les prouesses pyrotechniques offriront toute la gamme d’émotions ressenties au cours des deux dernières années dans le contexte de la pandémie. La joie, l’humour, la peur et l’amour seront à l’honneur sous forme de quatre tableaux différents, le tout mis en scène de façon ludique et dynamique, dans une ambiance festive. DJ Dom Perreault débutera la soirée et animera entre chacun des spectacles. Le volet DJ de la soirée est présenté en collaboration avec le nouveau festival électro Unity Electro Fest, qui se tiendra le 13 août prochain à Expo Cité.

De la grande visite !

Photo courtoisie

Jennifer Jones, première femme présidente du Rotary International et membre du club Rotary de Windsor-Roseland en Ontario, a visité la ville de Québec récemment lors de sa tournée canadienne marquant ainsi le début de sa présidence. Elle en a profité pour se rendre chez Deuil-Jeunesse, organisme parrainé par le Club Québec-Charlesbourg, et, par la suite, pour rencontrer les responsables de Cité-Joie au Lac-Beauport, parrainé par le club Québec-Est. Sa tournée s’est terminée par un cocktail dînatoire à l’Aquarium du

Québec en compagnie de plusieurs membres Rotary de la région. Les régions de la Capitale-Nationale (8) et Chaudière-Appalaches (6) comptent 14 clubs pour un total de 350 membres. Sur la photo, de gauche à droite : Denis Blouin, gouverneur du District 7790 ; Bryn Styles, ancien directeur de la Fondation Rotary, et son épouse Randy ; Valarie Wafer, vice-présidente sortante du Rotary International ; Jennifer Jones et Paul Beaulieu, ancien gouverneur de district.

Rêve de jeunesse

Photo courtoisie

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser avec des trains miniatures. Un groupe de résidents du Sélection retraite St-Augustin, avec la collaboration de son directeur général Dominic Bélanger et de la Caisse populaire Cap Rouge–Saint-Augustin, ont renoué avec un rêve de jeunesse. En effet, ils peuvent « jouer » avec de petits trains miniatures électriques en les faisant circuler sur un circuit de rails fort bien organisé. Les résidents peuvent s’amuser, en regarder le fonctionnement ou simplement admirer cette réalisation due à l’initiative de Louis Lebel (photo). Ce dernier a même fondé le Club Ferroviaire Sélection St-Augustin.

En souvenir

Le 21 juillet 2002. Le géant américain des télécommunications WorldCom, fondée en 1989, se place sous la protection de la loi américaine sur les faillites, marquant ainsi la plus importante faillite de l'histoire des États-Unis.

Anniversaires

Denis Laforest (photo) ex-directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, 62 ans...Jacques Dupuis (Minou pour les intimes), de Symbiose Événements, 62 ans...Caroline Néron, comédienne, chanteuse et conférencière québécoise, 49 ans...Rory Culkin, acteur américain, 33 ans...Josh Hartnett, acteur américain, 44 ans...Charlotte Gainsbourg, actrice française, 51 ans...Cat Stevens, chanteur, aussi connu sous le nom de Yusef Islam, 74 ans.

Disparus

Le 21 juillet 2021 : Pierre Raymond Savard (photo), 94 ans, est un actionnaire, administrateur, homme d'affaires, marchand et député du Parti libéral du Canada dans la circonscription fédérale de Verdun de 1977 à 1984... 2020 : Gilles Vachet, 65 ans, ancien journaliste à la section sportive du Journal de Montréal pendant 35 ans, à la retraite depuis une dizaine d’années... 2020 : Jean Gérin-Lajoie, 92 ans, l'une des figures de proue du syndicalisme québécois... 2019 : Benjamin Burwell Johnston Jr., 93 ans, compositeur américain de musique contemporaine utilisant juste l’intonation... 2018 : Pierre Jacob, 65 ans, député de la circonscription de Brome-Missisquoi à la Chambre des communes de 2011 à 2015, sous l'étiquette du NPD... 2017 : John Heard, 72 ans, acteur américain qui a notamment campé le rôle du père dans Maman, j’ai raté l’avion!... 2014 : Micheline La France, 69 ans, écrivaine québécoise... 2013 : Denis de La Patellière, 92 ans, réalisateur et scénariste français... 2011 : Elliot Handler, 95 ans, cofondateur du fabricant de jouets Mattel... 2008 : Denis Morin, 51 ans, infographiste et artisan de la première heure au Journal de Québec... 2004 : Gilles Cantin, 54 ans, interprète de chansons traditionnelles... 1998 : Alan Shepard, 74 ans, astronaute américain... 1998 : Robert Young, 91 ans, vedette américaine de la télévision (Marcus Welby).