[EN IMAGES] Des autochtones marchent de Mashteuiatsh à Québec

Dans l’optique de ramener l’attention sur l’essence profonde de la visite du pape à Québec, une douzaine d’autochtones ont entamé jeudi matin une expédition à pied à travers les territoires ancestraux séparant Mashteuiatsh et Wendake, une marche de 260 kilomètres.

«C’est une opportunité, pour nous, de ramener les projecteurs sur les survivants des pensionnats», fait remarquer Jay Launière Mathias, directeur général de l’organisme Puamun Meshkenu, qui organise la Grande marche de guérison.

«C’est important de se le rappeler, il y a beaucoup d’engouement sur le pape en lien avec sa visite, mais la raison pour laquelle il est ici, c’est pour offrir ses excuses aux survivants et reconnaître les gestes qui ont été posés», a rappelé l’organisateur, en marge du départ, jeudi matin.

Roger Gagnon | Agence QMI

Puamun Meshkenu est un organisme fondé par le Dr Stanley Vollant. Avec cette marche, l’organisation espère mobiliser les Québécois autour des survivants des pensionnats, afin de les accompagner au cours de la prochaine semaine, qui ravivera certainement de difficiles souvenirs.

«C’est un message de réconciliation, mais aussi de guérison. Et le message est aussi dirigé vers la population canadienne et québécoise, pour profiter de ce moment-là pour accroître notre compréhension et notre sensibilité par rapport à ce triste chapitre de l’histoire canadienne», estime Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, qui salue l’initiative.

«C’est une démarche plus qu’inspirante et très honorable.»

Roger Gagnon | Agence QMI

Territoires ancestraux

D’ici mardi prochain, 13 marcheurs parcourront l’entièreté des 260 kilomètres séparant l’ancien pensionnat de Mashteuiatsh, le dernier à avoir fermé ses portes au Québec, et la communauté wendate de Wendake, à Québec.

«On va parcourir le territoire comme nos ancêtres le faisaient. Ce sera une façon de se reconnecter avec ce qui est tellement important pour nous tous. En tant que gardiens du territoire, c’est aussi important d’en prendre soin», souligne Jay Launière-Mathias.

Mercredi, une deuxième marche d’une quinzaine de kilomètres est prévue entre Wendake et les plaines d’Abraham, où le pape doit faire une apparition après son arrivée à Québec, a appris Le Journal.

Roger Gagnon | Agence QMI

Parmi les marcheurs se trouvent des gens qui ont vécu les horreurs des pensionnats et d’autres, à qui on les a racontées.

«Ma propre grand-mère, ma kukum, a fréquenté les pensionnats», confie Jay Launière-Mathias. «Les survivants et survivantes ont été les premiers impactés par la politique des pensionnats, mais, dans nos communautés, les impacts intergénérationnels se ressentent encore aujourd’hui.»

En fait, tous doivent se sentir concernés, insiste le directeur de Puamun Meshkenu.

«On vit encore aujourd’hui avec les conséquences de cette politique-là. Pour beaucoup, ce sera une opportunité de marcher en support aux peuples autochtones au sens large.»

Roger Gagnon | Agence QMI

Des gestes concrets attendus

Et quant à la visite du pape en tant que telle, les marcheurs et leur entourage attendent évidemment avec beaucoup d’anticipation les excuses qui doivent leur être présentées par le pape. Mais il en faudra plus, précise déjà M. Launière-Mathias.

«Ce sera un jalon important dans le chemin de la guérison de plusieurs individus, mais les excuses ne sont qu’une étape parmi tant d’autres. Ce qui est important, ce seront les gestes concrets qui suivront», estime l’organisateur de la Marche de la guérison.

Roger Gagnon | Agence QMI

«Et soyez assurés que l’on sera au rendez-vous pour s’assurer qu’ils soient posés, ces gestes-là», promet-il.

Avec la collaboration de Dominique Lelièvre