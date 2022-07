MAHEUX, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yvon Maheux, fils de feu Gédéon Maheux et de feu Rose-Aimée Mercier. Il demeurait à Lévis, natif de Saint-Odilon-de-Cranbourne.La famille accueillera parents et ami(e)s àde 12h30 à 14h,Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Odilon-de-Cranbourne sous la direction de laIl laisse dans le deuil sa sœur Claudette (feu Louis Lambert); ses grands ami(e)s: monsieur Clément Brochu et madame Louisette Beaudoin; ainsi que plusieurs ami(e)s de chasse et de pêche, et d'anciens collègues de travail de la Mil Davie. Remerciement à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Maheux a été confié pour crémation à la maison funéraire