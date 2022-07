Le comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec de Laval 2022 – qui débutera vendredi soir – et Sports Québec ont rendu un vibrant hommage au regretté Yves Collin, qui a participé à 40 Finales des Jeux du Québec. Le député Christopher Skeete a remis à titre posthume la Médaille de l’Assemblée nationale à la famille d’Yves Collin.

Yves Carignan, président du CA des Jeux, est accompagné des membres de la famille d’Yves Collin, Marie-Ève Caron, son conjoint Pierre-Yves Collin, et l’épouse d’Yves, Arlette Simard, à qui le député Christopher Skeete a remis la Médaille de l’Assemblée nationale.

Le directeur de La Cage de la Place Bell, John Tyrovolas, est entouré des membres de son personnel qui ont accueilli les nombreuses délégations.

Marc DeBlois, le DG des Jeux, est en compagnie de Michel Allen, directeur à la Ville de Laval, d’Isabelle Ducharme, la DG de Sports Québec, et du conseiller municipal Nicholas Borne.

Le regretté Yves Collin, qui s’est impliqué dans les Jeux de Montréal dès leur création, a été le mentor de plusieurs personnes de la région métropolitaine.

Parmi les responsables des partenariats et des communications, on aperçoit Josyanne Grenier, Émilie Duquette, Stéphanie Leblond et Maude Dupuis.

Parmi les membres de la délégation de Laval, on compte Félix Durocher, Andrée Villemaire, Layla Bechou, Michèle Laflamme, Michaël Lapointe et Sandrine Loiselle.

Les membres de la délégation de la Chaudière-Appalaches accompagneront près de 180 athlètes de la région.

Les membres de Sports Québec accomplissent un travail remarquable.

La délégation Sud-Ouest est fière d’offrir un programme permettant le développement de l’athlète et du sport, de l’initiation à la compétition.