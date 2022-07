La culture ne fait jamais de vagues

Si la santé excite nos ministres, on ne peut en dire autant de la culture.

La semaine dernière, Pablo Rodriguez et tous les ministres responsables de la culture et du patrimoine dans les provinces et les Territoires se sont rencontrés à Terre-Neuve. Si les ministres de la Santé ne peuvent se réunir sans se chercher noise, ceux de la culture s’entendent comme larrons en foire.

À part quelques centaines de milliers de personnes, les Canadiens n’en ont rien à cirer de la culture. Voilà pourquoi les ministres responsables peuvent se réunir sans faire les manchettes.

La culture prend une subite importance juste lorsque des élections sont en vue. L’an dernier, par exemple, les libéraux ont truffé leur programme électoral de promesses si généreuses en culture que certaines, espère-t-on sans doute, finiront par être oubliées.

Voyant le 3 octobre 2022 arriver, Nathalie Roy s’est rappelé ses devoirs comme ministre de la Culture et des Communications du Québec. Du coup, elle a puisé à pleines mains dans la cagnotte de Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor, pour courir au secours des producteurs, des artistes et des artisans du théâtre et de l’audiovisuel que la pandémie allait réduire à la mendicité. Elle a aussi fait adopter d’urgence une nouvelle loi sur le statut de l’artiste, ce qui devrait assurer à la CAQ de la part des artistes un appui aussi inconditionnel que celui de la bonne dame de la Mauricie qu’on a vue à la télé et sur le net.

JURIDICTION ? CONNAIS PAS !

Alors qu’à Québec, le cabinet déchire sa chemise chaque fois que le gouvernement d’Ottawa veut indiquer où dépenser l’argent qu’il verse pour la santé, nos ministres québécois regardent ailleurs lorsqu’il s’agit d’argent pour la culture. S’il y a un domaine où les juridictions se chevauchent, c’est bien en culture, mais ce chevauchement ne fait pas de vagues parmi les élus. Même si quelques souverainistes enragés ont levé le nez sur les Prix du Gouverneur général, je ne me souviens d’aucun artiste ayant refusé l’argent du Conseil des Arts du Canada, de Téléfilm ou du Fonds des médias, tous des organismes fédéraux.

La rencontre annuelle des ministres de la Culture à Terre-Neuve fut, comme toutes les précédentes, un vrai déjeuner sur l’herbe. On s’est aisément mis d’accord sur l’importance que tous les secteurs de la culture retrouvent le plein emploi, en particulier celui des spectacles de scène. Ai-je besoin d’ajouter que Pablo Rodriguez s’est aussi assuré que ses homologues s’allaitent à « l’inclusion et à la diversité », les deux mamelles du gouvernement Trudeau.

UNE LOI AU NOM DE RIOPELLE ?

Est-ce l’air vivifiant de l’Atlantique qui souffle sur Terre-Neuve ? Les ministres sont même tombés d’accord sur la mise en œuvre du « droit de revente » pour les artistes en arts visuels. Si ce droit de suite, qui existe déjà dans près d’une centaine de pays, existait au Canada, les héritiers de Jean-Paul Riopelle auraient touché des droits de 5 % lorsque sa toile, Vent du nord, fut vendue 7,4 millions $ en 2017, sans compter les autres toiles qu’on a vendues depuis pour des millions de dollars.

En présentant une loi révisée sur le droit d’auteur à la prochaine session – quelques semaines seulement après la mort de Françoise Riopelle, la première femme du peintre –, Pablo Rodriguez pourrait faire en sorte qu’elle soit adoptée en 2023. La loi, qui devrait s’appeler « Loi Riopelle », marquerait ainsi le 100e anniversaire de naissance de notre plus grand artiste visuel.