COVID-19: pas de nouvelles restrictions prévues, prévient Legault

Face à l’augmentation des cas de COVID-19 dans la province et des hospitalisations, le premier ministre François Legault a fait savoir qu’il ne prévoyait pas de nouvelles restrictions pour le moment.

• À lire aussi: Le Québec rapporte 20 nouveaux décès de la COVID

• À lire aussi: Positif à la COVID: savez-vous quand vous isoler?

Le premier ministre a également enjoint les Québécois à la prudence face à la COVID-19, alors que les cas sont en hausse depuis les dernières semaines.

«Il y a eu une augmentation des cas, par contre, ce qui est important de comprendre, c’est qu’avec le nouveau variant, il y a moins d’hospitalisation et de décès. Ce qui aide, c’est la vaccination», a-t-il expliqué.

Il rappelle qu’avec les cas qui touchent le personnel médical, ainsi que la période des vacances estivales, le réseau de la santé est «surchargé». À cet effet, il invite les personnes ayant un problème de santé «qui n’est pas majeur» à éviter les urgences et de consulter plutôt un médecin de famille.

«La situation est sous contrôle, mais il faut rester prudent», a souligné M. Legault.

Ne ratez pas l'émission d' Alexandre Moranville-Ouellet , dès 9h, en direct ou en balado à QUB radio :

La vaccination des enfants bientôt en place

La vaccination des enfants âgés de six mois à cinq ans devrait débuter au Québec à partir de la semaine prochaine, selon les estimations du premier ministre François Legault.

«On travaille là-dessus, on va avoir le OK de la santé publique dans les prochains jours, et dès la semaine prochaine, on devrait commencer à vacciner pour les enfants», a-t-il révélé jeudi matin, en marge d’une conférence de presse.

La semaine dernière, Santé Canada avait approuvé le vaccin Spikevax de Moderna, s’adressant aux enfants âgés de six mois à cinq ans.

La direction générale de la santé publique devrait préciser dans les prochains jours les modalités de la vaccination, notamment si le vaccin sera accessible à tous ou aux enfants immunosupprimés et à risque.