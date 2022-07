Investissement d'un milliard $: Laurier va tripler sa superficie

Dans une transaction de 309 millions $, le groupe québécois Douville, Moffet et Associés (DMA) s’associe avec Ivanhoé Cambridge et achète 50 % de Laurier Québec pour y réaliser un projet d’un milliard de dollars sur 10 ans.

Le visage du centre commercial Laurier Québec va changer. La transaction immobilière, conclue hier, est probablement la plus importante dans la région de Québec en 2022, évalue le président de DMA, qui est « très fier » de son acquisition et a de grandes ambitions pour ce bâtiment, qui a la plus grande valeur taxable au rôle d’évaluation de la Ville de Québec.

Pour Pierre Moffet, Laurier Québec, c’est le « saint Graal ». « On ne peut pas avoir un meilleur investissement que ça. » Stratégiquement localisé, près du CHUL, un hôpital suprarégional, de l’Université Laval, de la tête des ponts et sur le tracé du futur tramway, il dispose de beaucoup d’espaces à développer.

Pierre Moffet et ses associés Guillaume Bard et François Moffet comptent bien en profiter pour faire de la densification, en construisant des tours sur les espaces actuellement occupés par des stationnements de surface, aux quatre coins de l’édifice existant, qui vient d’être rénové.

« Une ville dans une ville »

« On veut faire une ville dans une ville », rêve le promoteur. « On veut que les gens naissent au Centre mère-enfant du CHUL, déménagent à Laurier, y grandissent, y travaillent, y vieillissent, s’y amusent et y magasinent », illustre-t-il.

Car dans le projet de DMA, il sera possible de faire tout cela.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Logements, résidences étudiantes, résidences pour aînés, garderie, hôtel, bureaux, salle de spectacle, cliniques, restaurants font entre autres partie du plan. Le promoteur assure que le nombre de cases de stationnement demeurera suffisant : elles seront principalement en souterrain.

L’édifice triplera de superficie en une décennie, prévoient les acheteurs. De 1,3 million de pieds carrés, il passera à 3,5 millions. La première tour s’élèvera dans les prochaines années dans le secteur nord-est, sur le stationnement au coin d’Hochelaga et Jean-De Quen.

Au coin sud-est, le magasin La Baie, qui a annoncé sa fermeture, sera démoli pour faire place à un édifice en hauteur. Au nord-ouest, la tour s’élèvera au-dessus de l’actuel stationnement de béton étagé.

Partenaires

DMA demeure partenaire avec Ivanhoé Cambridge. Cette dernière participera au financement du projet de développement. DMA aura carte blanche pour la gestion de l’édifice, explique Pierre Moffet. « Nous sommes nés à Québec et on y a grandi. Pour nous, c’est une grande fierté. »

« Grâce à ce partenariat avec DMA, Ivanhoé Cambridge s’associe à un joueur québécois de premier plan, avec lequel elle partage une vision commune visant à redynamiser un centre commercial emblématique de la ville de Québec », a déclaré Julie Bourgon, cheffe des centres commerciaux chez Ivanhoé.

« Avide d’avoir un impact réel au Québec, Ivanhoé Cambridge est heureux de participer à la croissance d’un entrepreneur local, qui, du même coup, étend ses activités dans de nouveaux créneaux. »

Prêt de Desjardins

La transaction de 309 millions $ est réalisée sur la base d’un prêt de 200,8 millions $ consenti par Desjardins et d’une mise de fonds de 108,1 millions $ de DMA et d’Ivanhoé Cambridge.

L’acquisition par DMA d’une participation à 50 % inclut les tours Frontenac et Champlain, déjà sur le site.

Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détenait 100 % de la propriété depuis 2000, conserve 50 % du centre commercial.

LAURIER, LE PROJET EN BREF

Investissement triplé en 10 ans pour atteindre 1 milliard $

4 nouvelles tours autour de l’édifice existant :

tours autour de l’édifice existant : au nord-est : 400 unités de logement

: 400 unités de logement au nord-ouest : résidentiel locatif

: résidentiel locatif au sud-est : résidence pour personnes âgées de 600 unités

résidence pour personnes âgées de 600 unités au sud-ouest : hôtellerie, condos

17 étages le long du boulevard Laurier, 13 étages le long du boulevard Hochelaga (permis par le zonage)

Potentiel de redéveloppement immobilier de plus de 2 millions pi2, l’équivalent de plus de 2000 logements

11 millions de visiteurs par an à Laurier en 2019

QUI EST DMA ?

Promoteur, développeur et gestionnaire immobilier de la région de Québec

1,125 G$ d’actifs immobiliers détenus en propre, en coparticipation ou en développement

d’actifs immobiliers détenus en propre, en coparticipation ou en développement A développé le Quartier QB (684 unités), La Suite (500 unités), Le WOW (234 unités), Le Divin (285 unités)

Possède aussi des immeubles à Ottawa

A acquis en 2021 le portefeuille immobilier résidentiel d’Oxford Properties (526 logements)