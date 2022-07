Le tramway «mis en péril» par l’action en justice

Le moindre retard dans la réalisation des travaux préparatoires du tramway risque fort de « mettre en péril » le mégaprojet de la Ville de Québec, selon le directeur du bureau de projet, Daniel Genest.

C’est ce qu’on peut lire dans une déclaration sous serment d’une dizaine de pages obtenue par Le Journal et produite dans le cadre des procédures pour la demande d’injonction provisoire en cours.

Dans cette requête, le regroupement antitramway Québec mérite mieux tente de faire arrêter les travaux préparatoires du projet évalué à environ 4 G$.

Le juge Clément Samson, de la Cour supérieure, rendra sa décision à ce sujet ce matin. S’il accède à la requête, les travaux préparatoires pourraient être suspendus pour une période (renouvelable) de 10 jours. C’est justement ce scénario qui fait craindre le pire à l’administration Marchand.

« Un arrêt des activités et travaux préparatoires à ce stade-ci du projet et, conséquemment, un arrêt éventuel des processus d’approvisionnement visant à sélectionner des partenaires privés Infra [infrastructures] et MR [matériel roulant] impliquent fort probablement un risque de démobilisation définitif pour le projet de tramway de Québec », s’inquiète M. Genest dans une partie de sa déclaration intitulée Mise en péril du projet – fenêtre d’opportunité.

Selon lui, « tout arrêt ou retard dans le processus d’approvisionnement en cours risque fortement de désintéresser les Soumissionnaires Infra et MR, puisque cela génère des coûts, risques et pertes d’opportunité pour se lancer dans d’autres projets à l’échelle mondiale ».

Un an de retard

À plusieurs endroits de la déclaration, Daniel Genest répète que « tout retard, même de courte durée dans le calendrier de réalisation de ces travaux préparatoires, met en péril l’échéancier global de réalisation du projet ».

Ce dernier expose que la séquence des travaux doit avoir lieu de façon à ce que le partenaire privé chargé du volet infrastructures puisse débuter les travaux à l’été 2023.

L’autre partenaire privé, qui s’occupera du matériel roulant, doit ensuite pouvoir « occuper le site » dès novembre 2025 pour une mise en service le 15 août 2028, détaille-t-il. La moindre friture sur la ligne causerait un retard d’un an et « des surcoûts supérieurs à 100 M$/an », insiste M. Genest, en rappelant le contexte actuel d’inflation.

Chantiers prioritaires

Parmi les chantiers qu’il juge prioritaires, le bureau de projet cite le garage du secteur Le Gendre où une première phase de déboisement et de décontamination doit débuter en septembre 2022 pour être complétée en février 2023.

Au risque de causer « des préjudices majeurs pour la Ville », on réitère que le processus d’acquisition et celui d’abattage des arbres doivent se poursuivre pour que les échéanciers soient respectés.

Travaux préparatoires

Depuis le printemps 2020, le bureau de projet a fait 163 demandes au Service de l’ingénierie de la Ville de Québec pour la réalisation de divers travaux préparatoires.

De ce nombre, 88 demandes ont été complétées, 60 sont en cours de réalisation (d’ici octobre 2022) et 15 sont en phase de planification.

Il s’agit pour l’essentiel de déplacements de réseaux municipaux, du déplacement des réseaux techniques urbains, de la préparation de sites et de diverses mesures d’atténuation.

Source : Déclaration sous serment de Marc-André Langlois, du Service de l’ingénierie de la Ville de Québec