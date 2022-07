Les maisons des aînés seront prêtes en arrière-saison au Lac Saint-Jean

La ministre Marguerite Blais était de passage jeudi aux chantiers des trois maisons pour aînés de 120 places chacune qui ouvriront leur porte cet automne.

Un total de 360 places à Roberval, Alma et Chicoutimi, divisées en dix petites «maisonnées», sera offert.

«On construit pour que les maisons survivent 60 ans au moins avec les meilleurs matériaux, qui vont protéger les infrastructures. Je pense que ces gens-là ont besoin d'avoir de l’humanité et de la dignité et c’est ce que nous sommes en train de leur donner», a déclaré la ministre des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais.

«Ça va servir à notre communauté qui en a grandement besoin» a expliqué le député de la CAQ dans Lac-Saint-Jean, Eric Girard.

À la grande joie des prochains locataires, les chambres seront munies de grandes fenêtres, laissant ainsi passer beaucoup de luminosité dans les maisons.

«On n’a pas ça dans nos CHSLD, une douche, une grande chambre, un lit d'appoint pour le proche aidant», a rapporté Mme Blais.

La maison d'Alma offre 12 places alternatives, alors que celles de Roberval et Chicoutimi en offrent 24 chacune. Elles sont réservées aux 65 ans et moins souffrant d’une déficience physique et intellectuelle.

«Il y a une avant-scène et une arrière-scène. En avant, c'est la maison, derrière c’est le matériel pour offrir les services de soins», a expliqué la ministre Marguerite Blais.

Malgré la pénurie de main-d'œuvre, l’administration reste sûre qu’elle sera capable de dénicher le personnel nécessaire.

«Moi je suis certaine que si on construit des milieux attrayants, c'est plus facile pour les employés de travailler dans ces milieux», a-t-elle confirmé.

À la grandeur du Québec, 46 maisons sont prévues et 43 sont actuellement en construction.