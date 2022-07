Les tout-petits vaccinés dès lundi contre la COVID-19

La vaccination contre la COVID-19 pour les enfants âgés de six mois à cinq ans commencera lundi prochain au Québec, a annoncé la Santé publique ce jeudi.

Plus de 70 000 doses du vaccin Spikevax, de Moderna, sont disponibles dès maintenant au Québec.

« On a les doses nécessaires, a assuré le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique. C’est une bonne nouvelle pour les enfants, pour les parents qui veulent [les] protéger de la COVID. »

Seul groupe de la société qui n’a toujours pas été vacciné, les 400 000 enfants de six mois à cinq ans peuvent donc obtenir un rendez-vous dès maintenant en ligne sur Clic Santé.

Le vaccin Spikevax, de Moderna, a reçu l’autorisation de Santé Canada la semaine dernière.

Selon le Dr Boileau, il y a une « très bonne réponse immunitaire » après deux doses.

L’écart entre celles-ci doit être de deux mois.

Protéger les plus vulnérables

Les enfants les plus vulnérables, en raison d’une condition médicale, sont vivement encouragés à se faire vacciner.

« Même si le risque peut sembler faible, il n’est pas inexistant. Il y a des cas de jeunes enfants qui développent la forme sévère de la maladie et qui requièrent des soins, et on veut éviter ça », analyse Kevin l’Espérance, diplômé en épidémiologie à l’Université de Montréal.

Actuellement, les variants qui circulent [dont le BA5] sont « beaucoup plus contagieux », constate la Santé publique.

« Une personne positive qui a une vie normale [sans s’isoler] peut en contaminer jusqu’à 16, a dit le Dr Boileau. Le masque reste un outil qui est très utile et qui est de mise de ce temps-ci. »

Selon des experts, la vigilance est importante, surtout lorsqu’on présente des symptômes.

« Ce n’est pas juste au Québec qu’on subit la vague, dit Benoit Barbeau, virologue à l’Université du Québec à Montréal. Il faut continuer d’être prudent et ne pas hésiter à porter un masque. [...] Il n’y a pas de risque zéro absolu. »

« Vers un plateau »

Dans la dernière semaine, la barre des 2000 personnes hospitalisées avec la COVID-19 a été franchie, montrent les données de l’Institut national de santé publique du Québec.

Or, moins de 50 % des patients positifs sont à l’hôpital en raison de la COVID-19.

Au printemps dernier, ce taux pouvait atteindre jusqu’à 80 %.

Selon les projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, les hospitalisations devraient se stabiliser d’ici deux semaines.

« On est en route vers un plateau », a dit le Dr Boileau, aujourd'hui.

Ce dernier encourage les gens à aller chercher une dose de rappel de vaccin, lorsque la dernière remonte à cinq ou six mois.

PATIENTS HOSPITALISÉS QUI ONT LA COVID-19

20 juillet : 2110

19 juillet : 2057

18 juillet : 1960

15 juillet : 1878

14 juillet : 1887

13 juillet : 1860

12 juillet : 1767

11 juillet : 1663

DÉCÈS LIÉS À LA COVID-19 DANS LA DERNIÈRE SEMAINE

20 juillet : 20 décès

19 juillet : 3 décès

18 juillet : 9 décès

17 juillet : 14 décès

16 juillet : 15 décès

15 juillet : 6 décès

14 juillet : 14 décès

Source : INSPQ

Pas de nouvelles restrictions sanitaires

Même si la septième vague de COVID-19 continue de sévir partout au Québec, le gouvernement n’a pas l’intention de remettre en place plus de mesures sanitaires.

« La situation est sous contrôle, mais il faut rester prudent », a souligné le premier ministre François Legault, aujourd'hui.

Toujours aujourd'hui, la Santé publique du Québec a souligné, en conférence de presse, que la tenue du Festival d’été de Québec (FEQ), où des foules s’entassent, a mené à une forte propagation des cas.

On encourage donc les gens qui ont des symptômes à s’isoler, même si leur résultat de test rapide est négatif.

« Ce n’est pas le temps avec une COVID d’aller festoyer, d’aller dans les festivals », a dit le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique.

Une contagion qui dure 10 jours

Le virus de la COVID-19 est contagieux durant 10 jours, et non pas cinq jours, a rappelé la Santé publique, aujourd'hui.

« Il faut être soucieux, et savoir protéger les autres, a réitéré le Dr Boileau, aujourd'hui. On comprend que les gens veulent vivre et passer à autre chose, [...] mais le virus est toujours là. »

Les gens qui ont un test positif sont fortement encouragés à éviter les contacts durant cette période. Lorsque ce n’est pas possible, pour aller à l’épicerie par exemple, les gens doivent porter le masque.

Rappelons que les symptômes principaux s’apparentent à la grippe (toux, fièvre, congestion et mal de gorge).

Bientôt la huitième vague ?

Bien que le plateau de la septième vague soit en voie d’être atteint, le Québec n’est pas à l’abri d’une recrudescence rapide des cas.

« C’est probable que pendant que la septième vague se termine, une autre arrive, soumet Benoit Barbeau, virologue à l’Université du Québec à Montréal. Les enfants seront des vecteurs et les gens vont retourner au travail. »

« La pandémie est bel et bien là. On ne contrôle pas le virus, il n’est pas cyclique dans la transmission, dit-il. C’est encore un processus d’adaptation, on n’a pas fini de voir de nouveaux variants et sous-variants. »