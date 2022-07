L'ordonnance restrictive contre Ricky Martin levée

Le neveu de 21 ans de Ricky Martin, Dennis Yadiel Sanchez, qui disait avoir eu une relation amoureuse avec le chanteur par le passé, a retiré jeudi sa plainte pour harcèlement de la part de la vedette.

Durant une audience jeudi à San Juan, un juge a levé l’ordonnance restrictive temporaire envers M. Martin, car il n’y a «rien de criminel» à retenir contre lui, selon le porte-parole de la police de Puerto Rico, Axel Valencia.

À la demande de Dennis Yadiel Sanchez, une ordonnance restrictive avait été rendue le 1er juillet dernier pour violence domestique.

M. Sanchez et M. Martin auraient été dans une relation amoureuse pendant sept mois, et celle-ci aurait pris fin deux mois avant que l’ordonnance restrictive soit réclamée. Selon les allégations de M. Sanchez, Ricky Martin aurait été violent physiquement et psychologiquement à son égard pendant leur liaison.

«M. Sanchez a confirmé en cour que sa décision de retirer sa plainte était la sienne et qu’il n’avait pas eu de pression extérieure pour la prendre», ont dit Joaquín Monserrate Matienzo, Carmelo Dávila et Harry Massanet Pastrana.