Manoah apporte un vent de fraîcheur

En 1982, le Stade olympique a accueilli les étoiles du baseball majeur. C’était la première fois que cette classique de la mi-saison était présentée à l’extérieur des États-Unis.

Ainsi, les amateurs de baseball de Montréal ont pu applaudir cinq de leurs favoris dans les couleurs de la Ligue nationale, soit Gary Carter, Andre Dawson, Tim Raines, Steve Rogers et Al « Scoop » Oliver. Le gérant Jim Fanning était de la partie aussi.

Quarante ans plus tard, les Blue Jays ont aussi fourni cinq athlètes à l’équipe de la Ligue américaine. Mardi soir, au stade des Dodgers à Los Angeles, Vladimir Guerrero fils, Alejandro Kirk, Santiago Espinal, l’as releveur canadien Jordan Romano et Alek Manoah étaient au rendez-vous.

Joueur du match

Le joueur du match, Giancarlo Stanton, des Yankees de New York, a frappé un circuit de deux points qui a permis à la Ligue américaine de signer une neuvième victoire consécutive contre la Nationale.

Stanton était fort émotif lors de ce match. Pour cette vedette qui a grandi à quelque 30 minutes du Ravine Chavez, c’est un rêve de jeunesse qu’il a réalisé. Et il avait 50 invités à la classique, dont son père qui l’a souvent amené à des parties des Dodgers.

Au moment de recevoir le trophée Ted-Williams, remis au joueur par excellence du match des étoiles, Stanton a confié qu’il avait frappé son circuit dans la section des estrades où lui et son père prenaient place quand ils allaient encourager les Dodgers.

La rencontre a été à l’image du baseball majeur avec cinq buts sur balles, 22 retraits sur des prises et trois circuits.

À l’aise avec Smoltz et Ortiz

Le lanceur étoile des Blue Jays, Alek Manoah, a été au cœur d’un des moments forts de la soirée.

Ceux qui suivent les activités du club de Toronto connaissent le phénomène Manoah. Ce jeune artilleur de 24 ans est toujours démonstratif quand il monte sur la butte.

Mardi soir, l’athlète natif de la Floride a fait honneur à sa réputation. Micro accroché à son uniforme, c’était tout simplement suave de l’entendre échanger avec le membre du Temple de la renommée et ex-lanceur vedette des Braves d’Atlanta John Smoltz.

Avant d’exécuter sa motion, Manoah a demandé à Smoltz, analyste du match sur un réseau américain, quels lancers il devait utiliser pour retirer les frappeurs sur trois prises. Résultat : il a atteint un cogneur sur une cheville et a fait mordre la poussière à trois cogneurs d’élite.

La soirée de rêve de Manoah s’est poursuivie dans l’abri des joueurs quand David Ortiz, qui sera intronisé à Cooperstown dimanche prochain, micro à la main, s’est arrêté devant lui pour savoir comment il le défierait au bâton. Après avoir entendu « avec une balle rapide haute et à l’intérieur », « Big Papi » a levé les bras au ciel dans un éclat de rire.

Après la partie, Manoah a déclaré qu’il avait espéré affronter l’un des plus grands joueurs de baseball qui prendra sa retraite à la fin de la présente saison, Albert Pujols. Malheureusement, il n’a pu rivaliser avec cette légende.

À propos de Pujols, il est venu près d’écrire un scénario hollywoodien quand il a retroussé une balle qui a été captée à la piste d’avertissement.

Les amateurs ont découvert une nouvelle vedette, non pas seulement grâce à son talent, mais surtout en raison du vent de fraîcheur qu’Alek Manoah a dégagé.

Montoyo devait partir

Le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, est passé aux actes la semaine dernière. Devant les insuccès de l’équipe, surtout lors du périple à Oakland et à Seattle, et avant que la grogne ne s’installe dans les médias et chez les partisans, il a montré la porte au gérant Charlie Montoyo.

C’est l’entraîneur de banc, John Schneider, qui dirigera l’équipe pour le reste de la saison.

« Charlie, Charlie » ne méritait pas d’être congédié, mais les Jays devaient le faire, car plus rien ne fonctionnait, ni dans l’abri ni sur le terrain.

des courses excitantes

La deuxième moitié du calendrier dans le baseball majeur s’annonce palpitante. Le sprint vers les séries est amorcé.

Juste à regarder les Yankees de New York. C’est comme un puissant bolide de la F1 qui s’est détaché du peloton pour faire cavalier seul vers le fil d’arrivée.

Dix-huit des 30 formations sont à un écart de cinq matchs d’une participation aux éliminatoires.

Oui, les courses aux séries sont fort intéressantes, tout comme la bataille pour les honneurs individuels.