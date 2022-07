Mine Raglan: les métallos rejettent l’offre patronale et poursuivent leur grève

Les quelque 630 travailleurs de la mine Raglan, au Nunavik, ont rejeté mercredi à 76,7 % les offres de l’employeur et décidé de poursuivre la grève entamée depuis le 27 mai.

La multinationale Glenecore, propriétaire de la mine, avait déposé le 10 juillet ses offres au syndicat des Métallos en présence d’un conciliateur.

Si le litige porte sur les salaires les vacances et le recours à la sous-traitance, les grévistes exigent surtout du respect de la part de la multinationale anglo-suisse. Pour ce faire, ils comptent intensifier la mobilisation au cours des prochains jours.

Pour plaider sa cause, le syndicat affilié à la FTQ cite une décision du Tribunal administratif du travail qui avait statué en juin que l’entreprise avait «manqué à son obligation de négocier avec diligence et bonne foi».

«Que le message de nos membres retentisse jusqu'au siège social: nous n'avons pas peur, nous ne nous laisserons pas intimider et nous allons rester debout, jusqu'à obtention d'une entente négociée», s’est exclamé le représentant syndical, Harold Arseneault.

«Nous demandons à la partie patronale de respecter ses travailleurs et les lois du travail en s'engageant rapidement à retourner à la table de négociation», a mentionné pour sa part Éric Savard, président de la section locale 9449 du syndicat des Métallos.

L’employeur s’est dit déçu de la tournure prise par les événements, déplorant le rejet de l’offre qui vise à mettre fin au conflit de travail. «Nous accueillons avec déception le résultat du vote», a réagi Pierre Barrette, vice-président de Mine Raglan.

«L'objectif derrière cette nouvelle main tendue était d'octroyer à nos employés des conditions de travail parmi les meilleures de l'industrie minière, et de redémarrer le plus rapidement possible nos activités au bénéfice de tous, incluant nos partenaires du Nunavik», a-t-il ajouté.