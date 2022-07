Nino Niederreiter s'en va dans l'Ouest

L’attaquant Nino Niederreiter poursuivra sa carrière avec les Predators de Nashville, qui lui ont accordé jeudi un contrat de deux ans et de 8 millions $.

Le Suisse de 29 ans a récolté 24 buts et 20 mentions d’aide pour 44 points en 75 matchs chez les Hurricanes de la Caroline durant la dernière campagne. Il a ajouté quatre filets et une aide en 14 parties éliminatoires. Le choix de premier tour, le cinquième au total, des Islanders de New York en 2010 avait atterri à Raleigh le 17 janvier 2019 en provenance du Wild du Minnesota, qui avait reçu Victor Rask en retour de ses services.

Niederreiter a récolté 368 points, dont 181 buts, en 732 rencontres en carrière. Il était devenu joueur autonome sans compensation après avoir terminé une entente de cinq ans et de 26,25 millions $.