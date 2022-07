Pearl Jam annule deux spectacles

La formation Pearl Jam, qui sera au Centre Vidéotron le 1er septembre, a annulé, mercredi, un spectacle prévu à Vienne, en Autriche et celui qui devait avoir lieu vendredi soir à Prague, en raison de problèmes de voix d’Eddie Vedder.

La voix du chanteur de 57 ans a été affectée lors d’un concert présenté le 17 juillet à L’Hippodrome de Longchamps, à Paris, lors de l’événement Lollapalooza 2022.

La fumée générée par des incendies dans le sud-ouest de la France, en raison d’une vague de chaleur, a altéré la qualité de l’air et endommagé les cordes vocales d’Eddie Vedder. Le mercure a dépassé les 40 degrés Celsius dans le sud de l’Europe provoquant plusieurs feux de forêt.

Les pompiers combattent des incendies de forêt depuis le 12 juillet en France.

« Ed a vu un médecin à Prague et il continue de recevoir des traitements pour ses cordes vocales. Il n’a plus de voix. Les effets sur sa voix lors de notre dernier spectacle en extérieur ont été trop brutaux. On présente nos excuses les plus sincères à tous ceux qui avaient travaillé à monter ce spectacle et aux spectateurs. On a toujours eu des visites mémorables à Prague. Nous sommes extrêmement déçus », a indiqué le groupe, jeudi, dans une communication publiée sur son site internet.

Pearl Jam doit mettre un terme à sa tournée européenne dimanche et lundi au Ziggo Dome à Amsterdam.

Chaud pour les Stones

La formation de Seattle doit ensuite reprendre la route, le 1er septembre, au Centre Vidéotron avec une tournée de 11 concerts en sol nord-américain. Des arrêts sont prévus à Ottawa, Hamilton et Toronto au Canada.

Jusqu’à maintenant, la chaleur intense en Europe n’a pas provoqué d’annulations majeures de concerts.

Le 19 juillet, Mick Jagger et les Rolling Stones ont donné une prestation au stade Groupama à Lyon en France alors que le mercure affichait 36 degrés Celsius en début de soirée.

« C’est notre 53e concert en France, mais c’est certainement le plus chaud », a lancé Mick Jagger aux 50 000 spectateurs présents, dans des propos rapportés dans les pages du quotidien Le Figaro.

Quelques heures avant le spectacle des Stones, le guitariste Ron Wood a fait une mise en garde à l’attention des spectateurs dans un message publié sur Facebook.

« Buvez beaucoup d’eau, portez un chapeau et hydratez-vous bien. Ça va être fumant », a-t-il lancé.