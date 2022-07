Allégations d'inconduites sexuelles: Philippe Bond largué par Bell Media

(2/2)

Salvail: as-tu peur que le succès s’arrête?

Bond: non. J’ai un frère qui est électricien et la journée où l’humour ne fonctionnera plus, je vais aller travailler pour mon frère. Je vais aller passer du filage dans la laine minérale »

Salvail: serais-tu heureux?

Bond: oui