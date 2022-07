Positif à la COVID: Savez-vous quand vous isoler?

Les infections à la COVID se multiplient avec les vacances, les festivals, les rencontres en famille et entre amis. De nombreux Québécois sont atteints par le virus, vous êtes peut-être de ceux-là. Savez quand et combien de temps vous isoler?

• À lire aussi: Le Dr Boileau fera le point sur la 7e vague jeudi

Les consignes d’isolement édictées par la santé publique ont changé au cours de la pandémie, voici ce que vous devez savoir pour vous isoler de la meilleure façon durant la 7e vague:

Ne ratez pas l'émission d' Alexandre Moranville-Ouellet , tout l'été dès 9h, en direct ou en balado à QUB radio :

Vous avez de la fièvre

Vous devez vous isoler si vous êtes fiévreux, peu importe la cause de la hausse de votre température corporelle, et ce, jusqu’à 24 heures après la fin de votre fièvre.

Si vous avez d’autres symptômes de la COVID-19 et que vous avez déjà eu le virus au cours des deux derniers mois, il n’est pas nécessaire de vous isoler une nouvelle fois.

Toutefois, le temps que vos symptômes disparaissent, il est fortement conseillé de porter un masque lors de toutes vos interactions sociales et d'éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables.

Cinq jours d’isolement

Un isolement de cinq jours est requis si vous avez la COVID. La période de confinement doit débuter dès l’apparition des symptômes de la maladie. Si vous n’avez pas de symptômes du virus, vous devez compter cinq jours d’isolement à partir du moment où votre test vous indique que vous êtes positif.

Après ces cinq jours, si vos symptômes s’améliorent et que vous ne faites plus de fièvre depuis 24 heures sans avoir pris de médication contre la fièvre, vous pouvez reprendre vos activités essentielles notamment le travail en respectant certaines consignes.

Important si vous êtes non vaccinés, vous devez également faire un test contre la COVID et que le résultat soit négatif avant de reprendre vos activités après vos cinq jours d’isolement. Si le résultat est positif, vous devez continuer à vous isoler, rappelle la santé publique.

À la suite de votre isolement de 5 jours

Durant les cinq jours suivant votre isolement, vous devez porter un masque lors de toutes vos interactions sociales. Cette consigne ne s’applique pas aux enfants de 5 ans et moins.

Vous devez aussi éviter les contacts avec les gens vulnérables et immunosupprimés, éviter de prendre part à des évènements sociaux non essentiels et respectez la distanciation de 2 mètres autant qu’il est possible.

Après 10 jours

Après dix jours, vous pouvez reprendre vos activités normalement tout en respectant les gestes pour limiter la propagation du virus.

Si vous êtes immunosupprimés, vous devez vous isoler pendant au moins dix jours. Après ces dix jours, si vos symptômes s’améliorent et que vous n’avez plus de fièvre depuis 24 heures sans médication contre la fièvre, vous pouvez reprendre vos activités.

Ces consignes d’isolement s’appliquent également aux personnes qui ont des symptômes de la COVID et qui n’ont pas fait de test de dépistage.

La santé publique rappelle qu’il est primordial de respecter les consignes d’isolement, car on peut demeurer contagieux durant dix jours.

Source: Gouvernement du Québec