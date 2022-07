Quand trop, c’est trop!

Je suis tannée d’entendre dire que c’est nous, et uniquement nous, les humains, qui détruisons la planète. Je dis ça bien que je sache que nous sommes effectivement responsables de beaucoup de choses, pas toujours correctes, que nous avons faites au fil des ans. Mais avouez quand même qu’on se reprend depuis quelques années ?

On fait plus attention à ce qu’on achète et on tente de plus en plus d’éviter le gaspillage. En tout cas, moi et mes amies le faisons, et nous nous en parlons. Mais pendant ce temps-là, personne ne parle des fusées que l’on continue à envoyer dans l’espace, pas plus que des avions en quantité qui sillonnent le ciel et qui polluent l’atmosphère.

C’est nous, le petit peuple, qu’on rend responsable de la pollution atmosphérique et de la pollution des mers, pendant que les riches de ce monde font pire que nous et que les gouvernements ne leur disent rien. C’est trop facile de mettre toujours la faute sur le petit qui ne peut pas se défendre.

J’aime beaucoup votre Courrier et comme tous les gens de mon âge, j’en ai vu des choses dans ma vie et j’en ai mené des batailles pour changer les choses. Si je vous parle juste de la lutte pour l’avortement, c’en fut toute une. Et pour éviter l’avortement, il a fallu se battre pour la pilule. Prenez mon cas personnel : j’ai eu cinq enfants de 24 à 38 ans. Ce qui n’a pas empêché mon cinquième de décéder de la maladie du berceau à trois mois. Un bébé qui arrête de respirer alors qu’il est en bonne santé, ça n’a pas de bon sens !

C’est là que mon médecin m’a prescrit la pilule pour empêcher la famille. Et peu de temps après, il me proposait la grande opération pour mettre un terme à tout ça, pendant qu’une autre femme de ma famille en était à sa cinquième fausse-couche et qu’elle en pleurait toutes les larmes de son corps.

Je sens le besoin de vous dire en terminant que rendue à 80 ans, je suis en super santé, que je vais au gym depuis 24 ans assez régulièrement et que je marche dehors une heure tous les soirs. Contrairement à plusieurs personnes de mon âge, je ne prends aucun médicament et mon poids est fixé à 117 lb depuis plusieurs années.

Tout le monde me dit que je suis chanceuse d’avoir l’air de ce dont j’ai l’air, mais quand je leur dis mon âge, ils me regardent avec de grands yeux incrédules. Si je fais le bien pour moi, pourquoi me reproche-t-on de ne pas faire pareil pour la planète ?

Noella

Pourquoi nourrir ce genre de complexes si vous faites votre possible pour la planète ? Comme le dit le proverbe : les loups hurlent et la caravane passe ! C’est à chacun, en son âme et conscience, de faire ce qui est en son pouvoir pour protéger un bien qu’on va léguer aux générations futures.