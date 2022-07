Sanimax: des odeurs intensifiées par la chaleur

Les chaleurs des derniers jours nuisent aux efforts de l’usine Sanimax, à Lévis, pour réduire les problèmes d’odeur qui sévissent depuis des années, alors que des citoyens ont rapporté un retour plus intense des émanations.

Les dirigeants de l’usine d’équarrissage, située dans le secteur de Charny, ont eux-mêmes admis être mis à l’épreuve par les chaudes journées que nous connaissons.

Dans un communiqué publié jeudi sur le site internet de Sanimax, il est mentionné que la chaleur nuit à la matière à traiter, ce qui la rend plus complexe à revaloriser.

«Bien que nos équipes sont à pied d’œuvre pour traiter le plus rapidement possible la matière que nous recevons, les températures chaudes des derniers jours ont pour effet de dégrader fortement la matière, ce qui en ralentit le traitement», est-il écrit.

Le communiqué évoque aussi des actions entreprises pour contrer le problème, dont la priorisation du traitement de la matière reçu en fonction de son état de dégradation et l’augmentation de la capacité de brumisation dans l’aire d’attente et autour de l’usine.

Des annonces avaient été faites au printemps, pour améliorer la situation. Ce nouveau plan, présenté par le gouvernement en avril dernier, visait notamment à améliorer le système d’atténuation des odeurs et à améliorer la qualité des matières premières récupérées.

Ginette Frenette, une citoyenne de la rue Mailly dans le secteur de Saint-Rédempteur, n’y croit tout simplement plus.

«Oubliez ça, c’est un crachat dans le fleuve qu’ils ont fait, une belle arnaque», laisse-t-elle tomber.

Elle rapporte plusieurs épisodes d’odeur survenus dans les derniers jours.

«Hier, ça m’a réveillé vers une heure du matin, c’était l’enfer. Je n’ai pas vraiment dormi», poursuit-elle.

Elle remarque une certaine amélioration, mais ça pourrait être mieux, observe-t-elle.

Activités agricoles en cause?

Jocelyn Demers, un citoyen qui habite sur la rue de l’Anse, toujours dans le quartier de Saint-Nicolas, indique pour sa part avoir perçu des odeurs, mais celles-ci ne sont pas comparables à celle de l’an dernier. Il croit même qu’elles pourraient avoir été causées par des activités agricoles aux alentours.

«J’habite ici depuis 43 ans et, au début quand je suis arrivée, c’était assez frappant [les odeurs de Sanimax]. Cette année, vraiment pas. Ce matin, l’odeur je ne l’associe pas à ça», observe-t-il.

D’ailleurs, dans le communiqué émis par Sanimax, on met également en cause des épandages de purin survenus jeudi matin dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome et dont les odeurs sont perceptibles à plusieurs endroits dans la ville. Certains citoyens confondent peut-être la provenance de celles-ci.

François Gosselin, également de la rue de l’Anse, mentionne constater encore des odeurs de l’usine, mais moins pires qu’autrefois.

«Je sens qu’il y a une amélioration. Je ne sais pas ce qu’ils font techniquement, mais ils ont des camions frigorifiques et il y a eu des animaux frigorifiés qui ont ensuite été récupérés par un autre véhicule», indique-t-il.

Sanimax et le ministère de l’Environnement n’ont pas rendu les appels du Journal.