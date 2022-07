Un complexe, ça se gère, si on le veut vraiment

J’ai 38 ans et je n’ai jamais eu de poitrine. J’ai abordé une nouvelle relation il y a un an, et j’espère que c’est la bonne. Le problème, c’est que mon chum qui disait adorer mes petits seins jusqu’à maintenant, n’arrête pas d’admirer les filles avec du 36C sur les plages, et ça me frustre. Je n’avais jamais songé à des implants, mais là, ça m’obsède.

Une fille libre

Si vous êtes aussi libre que votre signature le laisse prétendre, pourquoi avoir envie de changer quelque chose qui ne vous a jamais dérangée, selon vos dires ? Ou bien vous êtes avec un menteur ou bien vous vous mentez à vous-même ?