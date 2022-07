Un Montréalais se joint à l’Alliance

L’Alliance de Montréal a embauché jeudi l’arrière québécois Mambi Diawara pour le reste de la saison de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

• À lire aussi: La traversée du désert de l’Alliance se poursuit

• À lire aussi: L’Alliance toujours impuissante à l’étranger

L’athlète de 6 pi et 4 po a disputé la campagne 2021-2022 avec Al Hilla dans la ligue d’Irak. Précédemment, il avait joué dans la LECB avec les Stingers d’Edmonton (2020) et les Rattlers de la Saskatchewan (2021). Le Montréalais avait d’ailleurs remporté le championnat de la ligue lorsqu’il évoluait en Alberta. Diawara a totalisé en moyenne par rencontre 6,9 points, 3,1 rebonds, 1,8 mention d’assistance et 19 minutes de jeu en deux saisons dans le circuit. Il a également réussi 41 % de ses tirs et 82 % de ses lancers francs lorsqu’il jouait avec Edmonton. Dans les rangs universitaires, il a porté l’uniforme des Dinos de Calgary de 2016 à 2019.

L’Alliance recevra les Growlers de Terre-Neuve, vendredi et dimanche. Le club a encaissé 11 revers en 15 sorties jusqu’ici.