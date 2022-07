FRÉCHETTE, Jacques



À Drummondville, le 7 juillet 2022, est décédé à l'âge de 73 ans, M. Jacques Fréchette, époux de Mme Marthe Robitaille, demeurant à Drummondville. La crémation a eu lieu au Crématorium Yves Houle. La famille sera présente aule vendredi 29 juillet 2022 de 10h à midi afin de recevoir parents et amis ainsi que les marques de sympathie. L'urne sera déposée au Columbarium Yves Houle du Boul. Patrick. M. Fréchette laisse dans le deuil son épouse Marthe Robitaille, ses filles: Claude Fréchette (Steve Allard), Séléna Fréchette; ses petits-enfants: Alexandre Fréchette-Choquette, Gabriel Fréchette-Choquette, Tristan Allard, Lukas Allard, Béatrice Jean; son arrière petit-fils James Fréchette, son frère Normand Fréchette (Céline Matte), les membres de la famille Robitaille, ses neveux, nièces, ses cousins, cousines, et autres parents et amis. La famille remercie chaleureusement le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Croix pour les excellents soins prodigués à M. Fréchette. Des dons aux soins palliatifs de l'hôpital Ste-Croix seraient grandement appréciés.