Application mobile Les Constellations de l’Île d’Orléans

La MRC de L’Île-d’Orléans dévoile son application mobile « Littoral – Les Constellations de l’Île d’Orléans ». L’application est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Le projet vise à révéler le caractère maritime et insulaire de l’île. Les Constellations sont des parcours pédestres interprétatifs de 3 à 5 kilomètres et offrant un regard différent sur l’île d’Orléans, soit à partir du littoral plutôt que de la route. L’application permet au marcheur de se géolocaliser le long du parcours et d’y repérer les 12 points de contenu interprétatif. Elle permet également de localiser les lieux touristiques de l’Île d’Orléans. Pour les détails visitez tourisme.iledorleans.com/constellations