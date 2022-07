Ben non: quelle déception!

Le nouveau film de Jordan Peele est-il à la hauteur de ses excellents Get Out et Us ? Le titre laissait présager la réponse : Ben non.

Les attentes étaient hautes pour ce Ben non (ou Nope, dans sa version originale). Très hautes, même. Après tout, Jordan Peele s’est rapidement imposé comme un des nouveaux maîtres du septième art en frappant dans le mille, coup sur coup, avec ses Get Out et Us. Ces deux titres sont désormais des références dans le domaine de l’épouvante, autant pour leur finesse que pour leur efficacité à créer des situations d’effroi pur et dur, souvent sans grand artifice.

Plus ambitieux

Mais en livrant aujourd’hui son projet le plus ambitieux à ce jour, le cinéaste américain démontre que son génie est beaucoup mieux servi par des films à moins grand déploiement, où l’aspect psychologique et le jeu des acteurs priment sur la grandiloquence et les effets visuels élaborés.

Cette fois-ci, c’est sur un ranch californien qu’il loge son intrigue, lieu où sévissent des phénomènes étranges et inexpliqués. Un éleveur de chevaux et sa sœur tenteront de percer eux-mêmes le mystère de cette présence malveillante dans les cieux.

Difficile d’en dévoiler davantage sans divulgâcher les détours de l’intrigue que Jordan Peele – fidèle à son habitude – a pris grand soin de taire depuis l’annonce de ce projet. Il continue d’ailleurs de tisser un mystère dense et brumeux tout au long du premier acte de Ben non, offrant aux cinéphiles davantage de questions que de réponses.

Manque de finesse

Mais si on accrochait presque instantanément à Get Out et Us, on prend beaucoup, beaucoup plus de temps à adhérer cette nouvelle proposition. Et ça, c’est parce que Ben non manque cruellement de cette finesse, cette subtilité, qui a fait le renom de Jordan Peele.

Certes, on a droit, au final, à un commentaire sur les obsessions modernes, de la soif de reconnaissance et de célébrité qui marque notre époque. Mais tout ça est fait de manière si peu raffinée, si peu originale, qu’on ne poussera pas la réflexion plus loin une fois le générique arrivé.

On a d’ailleurs entendu plusieurs spectateurs, au terme de la première du film, confesser n’avoir pas compris certains – voire plusieurs – éléments de Ben non. Et gageons qu’ils ne seront pas particulièrement tentés de s’offrir un deuxième visionnement pour tenter d’obtenir réponse à leurs questions.

Ben non ★★1⁄2